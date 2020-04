DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 14.04.2020;Das Instrument EL4W DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 14.04.2020 The instrument EL4W DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. ETF has its ex-dividend/interest day on 14.04.2020