CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2019;Das Instrument EBO AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.05.2019 The instrument EBO AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.05.2019