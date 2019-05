CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2019;Das Instrument D500 DE000A141DW0 I.M.-I.S+P 500 UETF D ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2019 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2019 The instrument D500 DE000A141DW0 I.M.-I.S+P 500 UETF D ETF is traded cum capital adjustment on 31.05.2019 and ex capital adjustment on 03.06.2019