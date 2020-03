CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.03.2020;Das Instrument C071 LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2020 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2020 The instrument C071 LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I ETF is traded cum capital adjustment on 05.03.2020 and ex capital adjustment on 06.03.2020