Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.08.2019;Das Instrument BCY GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.08.2019 The instrument BCY GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.08.2019