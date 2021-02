CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.02.2021:Das Instrument AFIX LU1681040140 AIS-AM.E.C.EX.FI.I. EOC ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2021 The instrument AFIX LU1681040140 AIS-AM.E.C.EX.FI.I. EOC ETF is traded ex capital adjustment on 05.02.2021