CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.07.2020;Das Instrument ADJ LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPV EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.07.2020 The instrument ADJ LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPV EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.07.2020