CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.09.2019;Das Instrument 36BY IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.09.2019 The instrument 36BY IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC ETF is traded ex capital adjustment on 25.09.2019