NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 12.09.2019;Das Instrument 1TY NL0013654783 PROSUS NV EO -,05 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 12.09.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument 1TY NL0013654783 PROSUS NV EO -,05 EQUITY has its first trading date on 12.09.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y