NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 13.05.2020;Das Instrument 1MR CA0203981034 ALMONTY INDUSTRIES INC. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 13.05.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument 1MR CA0203981034 ALMONTY INDUSTRIES INC. EQUITY has its first trading date on 13.05.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y