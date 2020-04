CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.04.2020;Das Instrument DE000A0Q8NE4 L+G-L+G R.2000 US S.C. DZ ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.04.2020 The instrument DE000A0Q8NE4 L+G-L+G R.2000 US S.C. DZ ETF is traded ex capital adjustment on 20.04.2020