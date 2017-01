DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:EMITTENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILDB X-TR. XCXC LU0892103994 BAW/UFNDB X-TR. XHCP LU0967438234 BAW/UFNDB X-TR. XI13 LU0877808211 BAW/UFNDB X-TR. XIT3 LU0877808484 BAW/UFN