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UHR.DE AG - XETR H U1D: WIEDERAUFNAHME/RESTART
23.02.17 10:17
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UHR.DE U1D DE000A14KN47
START PRETRADING 11:05
START RESTART AUCTION 11:10
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:15
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:15
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UHR.DE U1D DE000A14KN47
START PRETRADING 11:05
START RESTART AUCTION 11:10
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:15
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:15
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,48 €
|1,48 €
|- €
|0,00%
|23.02./10:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A14KN47
|A14KN4
|5,50 €
|0,85 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|1,501 €
|0,00%
|21.02.17
|Frankfurt
|1,249 €
|+2,38%
|08:53
|Xetra
|1,48 €
|0,00%
|22.02.17
|Berlin
|1,467 €
|0,00%
|22.02.17
|Düsseldorf
|1,249 €
|-16,73%
|08:05
= Realtime
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