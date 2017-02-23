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UHR.DE AG - XETR H U1D: WIEDERAUFNAHME/RESTART




23.02.17 10:17
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

UHR.DE U1D DE000A14KN47

START PRETRADING 11:05
START RESTART AUCTION 11:10
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:15
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:15


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,48 € 1,48 € -   € 0,00% 23.02./10:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A14KN47 A14KN4 5,50 € 0,85 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		1,501 € 0,00%  21.02.17
Frankfurt 1,249 € +2,38%  08:53
Xetra 1,48 € 0,00%  22.02.17
Berlin 1,467 € 0,00%  22.02.17
Düsseldorf 1,249 € -16,73%  08:05
  = Realtime
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