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XETR H M9SQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION




30.05.17 07:33
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF M9SQ LU1598815121 BAW/UFN


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