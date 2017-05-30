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XETR H M9SQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION
30.05.17 07:33
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF M9SQ LU1598815121 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF M9SQ LU1598815121 BAW/UFN
Aktuell
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