Erweiterte Funktionen



Namaste Technologies - XETR H M5BQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.03.17 15:31
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087


START PRETRADING: 21.03.2017 15:30 CET
START RESTART AUCTION: 15:35 CET
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE
DETERMINATION: 15:40 CET


Aktuell
USD 5 Mio. Kreditlinie für Bau oder Übernahme von 100 Funktürmen!
Übernahme von 500 Funktürmen voraus - 10.000% mit Funkturm-Aktien  
 
Tower One Wireless Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,207 € 0,194 € 0,013 € +6,70% 21.03./15:58
 
ISIN WKN
CA62987D1087 A2AEEG 0,28 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,21 € +12,30%  11:18
Xetra 0,207 € +8,38%  12:12
Stuttgart 0,207 € +6,70%  12:05
  = Realtime
Aktuell
Volltreffer - Goldentdeckung mit bis zu 252g/t Gold! Kursrallye voraus - 968% Gold-Aktientip!

Astorius Resources Ltd.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
40 Namaste, Marktführer für Vapo. 16.03.17
RSS Feeds




Bitte warten...