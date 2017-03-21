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Namaste Technologies - XETR H M5BQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.03.17 15:31
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087
START PRETRADING: 21.03.2017 15:30 CET
START RESTART AUCTION: 15:35 CET
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE
DETERMINATION: 15:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087
START PRETRADING: 21.03.2017 15:30 CET
START RESTART AUCTION: 15:35 CET
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE
DETERMINATION: 15:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,207 €
|0,194 €
|0,013 €
|+6,70%
|21.03./15:58
|ISIN
|WKN
|CA62987D1087
|A2AEEG
|0,28 €
= Realtime
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|Zeit
|40
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