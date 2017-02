DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADINGSCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINbmp Holding AG BTBA DE0003304200START PRETRADING 11:25START RESTART AUCTION 11:30FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:35EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:35