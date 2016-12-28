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Braas Monier Building Group - XETR H BMSA / BMSB - INTRADAY PRICE UPDATE
28.12.16 08:32
Xetra Newsboard
IN FOLGENDEN INSTRUMENTEN FINDET EIN INTRADAY PREIS-UPDATE STATT. AUS
DIESEM GRUND WERDEN DIE INSTRUMENTE KURZFRISTIG IN "HALT" GESETZT.
NON-PERSISTENT ORDERS UND QUOTES WERDEN GELOESCHT.
IN THE FOLLOWING INSTRUMENTS AN INTRADAY PRICE-UPDATE WILL BE MADE. DUE TO
THIS THE INSTRUMENTS WILL BE SET TO "HALT" FOR A SHORT MOMENT.
NON-PERSISTENT ORDERS WILL BE DELETED.
INSTRUMENT NAME SHORT CODE ISIN
BRAAS MONIER BMSA LU1075065190
BRAAS MONIER BMSB LU1498426326
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NON-PERSISTENT ORDERS UND QUOTES WERDEN GELOESCHT.
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INSTRUMENT NAME SHORT CODE ISIN
BRAAS MONIER BMSA LU1075065190
BRAAS MONIER BMSB LU1498426326
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|25,58 €
|28,18 €
|-2,60 €
|-9,23%
|28.12./09:42
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LU1075065190
|BMSA01
|28,35 €
|18,31 €
Werte im Artikel
25,00
-9,09%
25,61
-9,12%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|25,649 €
|-8,49%
|09:56
|Düsseldorf
|28,155 €
|0,00%
|27.12.16
|Berlin
|28,145 €
|0,00%
|27.12.16
|München
|26,50 €
|-5,27%
|08:00
|Frankfurt
|26,00 €
|-7,90%
|08:47
|Stuttgart
|25,72 €
|-8,85%
|09:05
|Hamburg
|25,50 €
|-8,99%
|08:09
|Hannover
|25,50 €
|-8,99%
|08:10
|Xetra
|25,58 €
|-9,23%
|09:41
= Realtime
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