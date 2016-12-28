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Braas Monier Building Group - XETR H BMSA / BMSB - INTRADAY PRICE UPDATE




28.12.16 08:32
Xetra Newsboard

IN FOLGENDEN INSTRUMENTEN FINDET EIN INTRADAY PREIS-UPDATE STATT. AUS
DIESEM GRUND WERDEN DIE INSTRUMENTE KURZFRISTIG IN "HALT" GESETZT.
NON-PERSISTENT ORDERS UND QUOTES WERDEN GELOESCHT.
IN THE FOLLOWING INSTRUMENTS AN INTRADAY PRICE-UPDATE WILL BE MADE. DUE TO
THIS THE INSTRUMENTS WILL BE SET TO "HALT" FOR A SHORT MOMENT.
NON-PERSISTENT ORDERS WILL BE DELETED.

INSTRUMENT NAME SHORT CODE ISIN
BRAAS MONIER BMSA LU1075065190
BRAAS MONIER BMSB LU1498426326


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
25,58 € 28,18 € -2,60 € -9,23% 28.12./09:42
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1075065190 BMSA01 28,35 € 18,31 €
Werte im Artikel
25,00 minus
-9,09%
25,61 minus
-9,12%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		25,649 € -8,49%  09:56
Düsseldorf 28,155 € 0,00%  27.12.16
Berlin 28,145 € 0,00%  27.12.16
München 26,50 € -5,27%  08:00
Frankfurt 26,00 € -7,90%  08:47
Stuttgart 25,72 € -8,85%  09:05
Hamburg 25,50 € -8,99%  08:09
Hannover 25,50 € -8,99%  08:10
Xetra 25,58 € -9,23%  09:41
  = Realtime
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