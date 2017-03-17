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AIXTRON SE NA O.N. NEUE - XETR H AENDERUNGEN AKTIENINDIZES / MODIFICATIONS SHARE INDICES
17.03.17 10:54
Xetra Newsboard
ZUM 20.03.2017 ERGEBEN SICH FOLGENDE AENDERUNGEN IN DEN DEUTSCHEN
AKTIENINDIZES:
EFFECTIVE March 20, 2017, BELOW CHANGES WILL COME INTO EFFECT DUE TO
MODIFICATIONS IN SHARE INDICES:
FOLGENDE INSTRUMENTE WERDEN IN DIE INSTRUMENTGRUPPE TDX1 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE TDX1 INSTRUMENT GROUP:
NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
Aixtron SE NA O.N. AIXA DE000A0WMPJ6 GER0 TDX1
Aixtron SE NA O.N. Neue AIXE DE000A2E4085 GER0 TDX1
FOLGENDES INSTRUMENT WIRD IN DIE INSTRUMENTGRUPPE GER0 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE GER0 INSTRUMENT GROUP:
NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
Stratec Biomedical NA O.N. SBS DE000STRA555 TDX1 GER0
BITTE BEACHTEN SIE, DASS BEI ALLEN VORGENANNTEN AENDERUNGEN DIE OFFENEN
ORDERS IN DEN BETROFFENEN INSTRUMENTEN NICHT GELOESCHT WERDEN.
PLEASE NOTE THAT NO OPEN ORDERS IN INSTRUMENTS AFFECTED BY THE
ABOVE-MENTIONED CHANGES WILL BE DELETED.
SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE XETRA TRADING
HELPLINE.
PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE XETRA TRADING HELPLINE FOR ANY
FURTHER QUESTIONS YOU MAY HAVE.
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Aixtron SE NA O.N. AIXA DE000A0WMPJ6 GER0 TDX1
Aixtron SE NA O.N. Neue AIXE DE000A2E4085 GER0 TDX1
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Stratec Biomedical NA O.N. SBS DE000STRA555 TDX1 GER0
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|3,10 €
|3,10 €
|- €
|0,00%
|17.03./08:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A2E4085
|A2E408
|3,30 €
|3,00 €
Werte im Artikel
3,10
0,00%
53,74
-0,46%
3,41
-0,53%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|3,10 €
|0,00%
|08:12
= Realtime
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