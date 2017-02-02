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Braas Monier Building Group - XETR H AENDERUNGEN AKTIENINDIZES / MODIFICATIONS SHARE INDICES




02.02.17 09:44
Xetra Newsboard

ZUM 03. FEBRUAR 2017 ERGEBEN SICH FOLGENDE AENDERUNGEN IN DEN DEUTSCHEN
AKTIENINDIZES:
EFFECTIVE FEBRUARY 3rd, 2017, BELOW CHANGES WILL COME INTO EFFECT DUE TO
MODIFICATIONS IN SHARE INDICES:

FOLGENDES INSTRUMENT WIRD IN DIE INSTRUMENTGRUPPE SDX1 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE SDX1 INSTRUMENT GROUP:

NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
BET-AT-HOME.COM AG ACX DE000A0DNAY5 GER0 SDX1

FOLGENDE INSTRUMENTE WERDEN IN DIE INSTRUMENTGRUPPE LUX0 AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS WILL BE INCLUDED IN THE LUX0 INSTRUMENT GROUP:

NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)
BRAAS MONIER BD.GR. BMSA LU1075065190 SDX1 LUX0
BRAAS MONIER BD.GR. TEND BSMB LU1498426326 SDX1 LUX0


BITTE BEACHTEN SIE, DASS BEI ALLEN VORGENANNTEN AENDERUNGEN DIE OFFENEN
ORDERS IN DEN BETROFFENEN INSTRUMENTEN NICHT GELOESCHT WERDEN.
PLEASE NOTE THAT NO OPEN ORDERS IN THE INSTRUMENTS AFFECTED BY THE ABOVE
MENTIONED CHANGES WILL BE DELETED.

SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE XETRA TRADING
HELPLINE.
PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE XETRA TRADING HELPLINE FOR ANY
FURTHER QUESTIONS YOU MAY HAVE.


Aktuell
Eilt: Übernahme einer der weltgrößten Lithium-Lagerstätten!
Bis zu 16.000ppm Lithium - 1.100% Lithium-Aktientip!  
 
AVZ Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
25,25 € 25,17 € 0,08 € +0,32% 02.02./10:15
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1075065190 BMSA01 26,55 € 16,65 €
Werte im Artikel
25,25 plus
+0,32%
25,29 plus
0,00%
94,44 minus
-0,12%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		25,289 € 0,00%  01.02.17
Xetra 25,25 € +0,32%  09:45
München 25,20 € 0,00%  08:00
Berlin 25,39 € 0,00%  01.02.17
Stuttgart 25,116 € -0,12%  08:07
Frankfurt 25,116 € -0,14%  08:08
Hamburg 25,12 € -0,14%  08:09
Hannover 25,12 € -0,14%  08:10
Düsseldorf 25,20 € -0,24%  09:24
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Übernahme einer der weltgrößten Lithium-Lagerstätten! Bis zu 16.000ppm Lithium - 1.100% Lithium-Aktientip!

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