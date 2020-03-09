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XETR : Fast Market - Inform about FM activation




09.03.20 09:06
Xetra Newsboard

FAST MARKET DURCH BESCHLUSS DER GESCHAEFTSFUEHRUNG DER FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE GILT FUER DEN HANDEL IN XETRA (MIC: XETR) IN AKTIEN UND ETPS IN ALLEN HANDELSMODELLEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG FAST MARKET. DIESER STATUS GILT BIS AUF WIDERRUF, LAENGSTENS BIS ZUM HEUTIGEN HANDELSENDE. VOLATILITAETS- UND MISTRADE KORRIDORE WERDEN INFOLGE DESSEN ERWEITERT. DIE PERFORMANCEMESSUNG FUER DESIGNATED SPONSOREN WIRD INFOLGE DESSEN FUER ALLE EXCHANGE TRADED PRODUCTS (ETFs, ETCs UND ETNs) AUSGESETZT. UEBER ETWAIGE AENDERUNGEN WERDEN WIR SIE PER NEWSBOARD-MESSAGE INFORMIEREN. SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE XETRA- Functional helpdesk UNTER DER TELEFONNUMMER +49(0)69-211-114 00. FAST MARKET THE GENERAL MANAGEMENT OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE HAS DECIDED TO INITIATE FAST MARKET FOR TRADING IN XETRA (MIC:XETR) IN EQUITIES AND ETPS IN ALL TRADING MODEL TYPES WITH IMMEDIATE EFFECT. THIS APPLIES UNTIL FURTHER NOTICE, MAX. UNTIL END OF THIS TRADING DAY. THE VOLATILITY AND MISTRADE RANGES ARE THEREFORE ENLARGED. THE PERFORMANCE MEASUREMENT FOR DESIGNATED SPONSORS WILL THEREFORE BE SUSPENDED FOR ALL EXCHANGE TRADED PRODUCTS (ETFs, ETCs AND ETNs). ABOUT POSSIBLE AMENDMENTS WE WILL KEEP YOU INFORMED VIA NEWSBOARD MESSAGE. PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE XETRA Functional helpdesk AT +49(0)69-211-114 00 FOR ANY QUESTIONs YOU MAY HAVE.

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