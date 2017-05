The following instruments on XETRA do have their first trading day30.05.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.05.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT B4NV XETR DE000PB6G0E0 BNP PAR.ARB. O.E. ETC XAU ETC1 EQU EUR YCT B4NW XETR DE000PB6PAE6 BNP PAR.ARB. O.E. ETC XPD ETC1 EQU EUR YCT XAAG XETR DE000A2DPAL3 SOURCE MKTS-S.MSCI EM ADZ FON1 EQU EUR YCT EJAH XETR LU1481203070 BNPPE.-MSCI J.X.CW.UEEOHC FON1 EQU EUR YCT LOVG XETR LU1547514593 BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO FON1 EQU EUR YCT M9SQ XETR LU1598815121 MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF FON1 EQU EUR Y