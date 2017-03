The following instruments on XETRA do have their first trading day23.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am23.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT 2B7D XETR IE00B40B8R38 ISHSV-S+P500C.S.SECT.DL A FON1 EQU EUR YCT 2B7A XETR IE00B4KBBD01 ISHSV-S+P500 UT.SECT.DL A FON1 EQU EUR YCT 2B7C XETR IE00B4LN9N13 ISHSV-S+P500IND.SECT.DL A FON1 EQU EUR YCT 2B7B XETR IE00B4MKCJ84 ISHSV-S+P500MAT.SECT.DL A FON1 EQU EUR Y