The following instruments on XETRA do have their first trading day13.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am13.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT P4N XETR AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 AST0 EQU EUR YCT UFG XETR ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20 ESP0 EQU EUR NCT 3D0 XETR CA88555C1077 3D SIGNATURES INC. O.N. NAM0 EQU EUR NCT S7MB XETR SE0000163594 SECURITAS AB B FR. SK 1 SKA0 EQU EUR NCT SWM XETR SE0000310336 SWEDISH MATCH SKA0 EQU EUR YCT CTAA XETR GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666 UKI0 EQU EUR NCT 0AI XETR GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 UKI0 EQU EUR N