The following instruments on XETRA do have their first trading day10.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT 0ME XETR NL0010831061 MOBILEYE N.V. EO -,01 LUX0 EQU EUR YCT 6MY XETR NL0011031208 MYLAN N.V. EO -,01 LUX0 EQU EUR NCT AR2 XETR US04269X1054 ARRAY BIOPHARMA DL-,001 NAM0 EQU EUR NCT C6O XETR US1894641000 CLOVIS ONCOLOGY DL-,001 NAM0 EQU EUR NCT EX9 XETR US30161Q1040 EXELIXIS INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR NCT G5N XETR US3994731079 GROUPON INC. DL-,0001 NAM0 EQU EUR NCT 34L XETR US65481J1097 NIVALIS THERAPEUT.DL-,001 NAM0 EQU EUR NCT SC2 XETR US67020Y1001 NUANCE COMMUNIC. DL-,001 NAM0 EQU EUR YCT SP4A XETR US68230A1060 ONCOGENEX PHARMAC. DL-001 NAM0 EQU EUR NCT USX1 XETR US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 NAM0 EQU EUR NCT STT XETR IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 UKI0 EQU EUR NCT A60 XETR IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 UKI0 EQU EUR N