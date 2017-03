The following instruments on XETRA do have their first trading day06.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT 32Z XETR AU000000S320 SOUTH32 LTD AUS0 EQU EUR NCT CEVJ XETR DE000A2E42R4 CENTROTEC SUSTAIN.JGE O.N GER0 EQU EUR YCT ND3 XETR CA66510M2040 NORTHERN DYNASTY MINLS NAM0 EQU EUR NCT UIS XETR CA9170171057 URANIUM PARTICIP. CD 1 NAM0 EQU EUR NCT 0PP XETR US7370101088 PORTOLA PHARMACEUT.DL-001 NAM0 EQU EUR NCT TO2 XETR US8910921084 TORO CO DL1 NAM0 EQU EUR N