The following instruments on XETRA do have their first trading day03.04.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.04.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT FUSD XETR IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC FON1 EQU EUR YCT FUSA XETR IE00BYXVGY31 FIDELITY US Q.INC.ETF ACC FON1 EQU EUR YCT FGEQ XETR IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC FON1 EQU EUR YCT AYJ XETR FR0004056851 VALNEVA SE EO -,15 FRA0 EQU EUR YCT A8A XETR DE000A0B9N37 JDC GROUP AG O.N. GER0 EQU EUR YCT AU2 XETR DE000A2BPL90 AGRARIUS AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y