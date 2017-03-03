Erweiterte Funktionen
Carbo Ceramics - XETR FFM:New Instruments available on XETRA - 03.03.2017-001
03.03.17 00:00
Xetra Newsboard
The following instruments on XETRA do have their first trading day
03.03.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am
03.03.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT CPW XETR IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHS AFR0 EQU EUR N
CT FUC XETR JP3802400006 FANUC CORP. ASI0 EQU EUR N
CT BFC XETR AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG AST0 EQU EUR Y
CT DKG XETR DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG GER0 EQU EUR Y
CT DKGJ XETR DE000A2BPMY5 DT.KONSUM REIT-AG JGE GER0 EQU EUR Y
CT I8IA XETR IE00B3ZJFC95 ICS-INS-EO LIQUI.PRE.ACC. GMF0 EQU EUR Y
CT I8IC XETR IE00B455LS29 ICS-INST.EO GOVT.LIQ.PA GMF0 EQU EUR Y
CT I8IF XETR IE00B45H7020 ICS-INS.US TREAS.PRE.A.DL GMF0 EQU USD Y
CT I8IE XETR IE00B4KZ8V93 ICS-INS.DL LIQUI.PREM ACC GMF0 EQU USD Y
CT I8IB XETR IE00B8C1FB24 ICS-INST.EO ASS.LIQ. ACEO GMF0 EQU EUR Y
CT ET82 XETR CA0079754028 AETERNA ZENTARIS INC. NAM0 EQU EUR N
CT CJ6 XETR CA13321L1085 CAMECO CORP. NAM0 EQU EUR N
CT 1MG XETR CA55303L1013 MGX MINERALS INC. NAM0 EQU EUR N
CT MGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. NAM0 EQU EUR N
CT AK2 XETR US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT CR8 XETR US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT ILU XETR US4523271090 ILLUMINA INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT MOO XETR US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y
03.03.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am
03.03.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT CPW XETR IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHS AFR0 EQU EUR N
CT FUC XETR JP3802400006 FANUC CORP. ASI0 EQU EUR N
CT BFC XETR AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG AST0 EQU EUR Y
CT DKG XETR DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG GER0 EQU EUR Y
CT DKGJ XETR DE000A2BPMY5 DT.KONSUM REIT-AG JGE GER0 EQU EUR Y
CT I8IA XETR IE00B3ZJFC95 ICS-INS-EO LIQUI.PRE.ACC. GMF0 EQU EUR Y
CT I8IC XETR IE00B455LS29 ICS-INST.EO GOVT.LIQ.PA GMF0 EQU EUR Y
CT I8IF XETR IE00B45H7020 ICS-INS.US TREAS.PRE.A.DL GMF0 EQU USD Y
CT I8IE XETR IE00B4KZ8V93 ICS-INS.DL LIQUI.PREM ACC GMF0 EQU USD Y
CT I8IB XETR IE00B8C1FB24 ICS-INST.EO ASS.LIQ. ACEO GMF0 EQU EUR Y
CT ET82 XETR CA0079754028 AETERNA ZENTARIS INC. NAM0 EQU EUR N
CT CJ6 XETR CA13321L1085 CAMECO CORP. NAM0 EQU EUR N
CT 1MG XETR CA55303L1013 MGX MINERALS INC. NAM0 EQU EUR N
CT MGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. NAM0 EQU EUR N
CT AK2 XETR US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT CR8 XETR US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT ILU XETR US4523271090 ILLUMINA INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT MOO XETR US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,41 $
|13,55 $
|-0,14 $
|-1,03%
|02.03./23:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US1407811058
|900395
|24,20 $
|5,66 $
Werte im Artikel
3,10
+3,33%
4,97
+2,58%
8,88
+1,68%
95,92
+0,67%
95,13
+0,66%
190,50
0,00%
99,15
0,00%
101,05
0,00%
99,17
-0,17%
114,87
-0,55%
167,72
-0,64%
43,20
-0,69%
13,41
-1,03%
10,89
-1,36%
8,29
-5,15%
0,86
-6,73%
20,12
-7,15%
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|6
|Carbo Ceramics-the sky striker .
|30.01.17