The following instruments on XETRA do have their first trading day03.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT CPW XETR IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHS AFR0 EQU EUR NCT FUC XETR JP3802400006 FANUC CORP. ASI0 EQU EUR NCT BFC XETR AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG AST0 EQU EUR YCT DKG XETR DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG GER0 EQU EUR YCT DKGJ XETR DE000A2BPMY5 DT.KONSUM REIT-AG JGE GER0 EQU EUR YCT I8IA XETR IE00B3ZJFC95 ICS-INS-EO LIQUI.PRE.ACC. GMF0 EQU EUR YCT I8IC XETR IE00B455LS29 ICS-INST.EO GOVT.LIQ.PA GMF0 EQU EUR YCT I8IF XETR IE00B45H7020 ICS-INS.US TREAS.PRE.A.DL GMF0 EQU USD YCT I8IE XETR IE00B4KZ8V93 ICS-INS.DL LIQUI.PREM ACC GMF0 EQU USD YCT I8IB XETR IE00B8C1FB24 ICS-INST.EO ASS.LIQ. ACEO GMF0 EQU EUR YCT ET82 XETR CA0079754028 AETERNA ZENTARIS INC. NAM0 EQU EUR NCT CJ6 XETR CA13321L1085 CAMECO CORP. NAM0 EQU EUR NCT 1MG XETR CA55303L1013 MGX MINERALS INC. NAM0 EQU EUR NCT MGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. NAM0 EQU EUR NCT AK2 XETR US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01 NAM0 EQU EUR NCT CR8 XETR US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01 NAM0 EQU EUR NCT CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 NAM0 EQU EUR NCT ILU XETR US4523271090 ILLUMINA INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR NCT MOO XETR US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y