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Carbo Ceramics - XETR FFM:New Instruments available on XETRA - 03.03.2017-001




03.03.17 00:00
Xetra Newsboard

The following instruments on XETRA do have their first trading day
03.03.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am
03.03.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP

CT CPW XETR IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHS AFR0 EQU EUR N
CT FUC XETR JP3802400006 FANUC CORP. ASI0 EQU EUR N
CT BFC XETR AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG AST0 EQU EUR Y
CT DKG XETR DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG GER0 EQU EUR Y
CT DKGJ XETR DE000A2BPMY5 DT.KONSUM REIT-AG JGE GER0 EQU EUR Y
CT I8IA XETR IE00B3ZJFC95 ICS-INS-EO LIQUI.PRE.ACC. GMF0 EQU EUR Y
CT I8IC XETR IE00B455LS29 ICS-INST.EO GOVT.LIQ.PA GMF0 EQU EUR Y
CT I8IF XETR IE00B45H7020 ICS-INS.US TREAS.PRE.A.DL GMF0 EQU USD Y
CT I8IE XETR IE00B4KZ8V93 ICS-INS.DL LIQUI.PREM ACC GMF0 EQU USD Y
CT I8IB XETR IE00B8C1FB24 ICS-INST.EO ASS.LIQ. ACEO GMF0 EQU EUR Y
CT ET82 XETR CA0079754028 AETERNA ZENTARIS INC. NAM0 EQU EUR N
CT CJ6 XETR CA13321L1085 CAMECO CORP. NAM0 EQU EUR N
CT 1MG XETR CA55303L1013 MGX MINERALS INC. NAM0 EQU EUR N
CT MGA XETR CA5592224011 MAGNA INTL INC. NAM0 EQU EUR N
CT AK2 XETR US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT CR8 XETR US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT ILU XETR US4523271090 ILLUMINA INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR N
CT MOO XETR US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,41 $ 13,55 $ -0,14 $ -1,03% 02.03./23:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US1407811058 900395 24,20 $ 5,66 $
Werte im Artikel
3,10 plus
+3,33%
4,97 plus
+2,58%
8,88 plus
+1,68%
95,92 plus
+0,67%
95,13 plus
+0,66%
190,50 plus
0,00%
99,15 plus
0,00%
101,05 plus
0,00%
-    plus
-
99,17 minus
-0,17%
114,87 minus
-0,55%
167,72 minus
-0,64%
43,20 minus
-0,69%
13,41 minus
-1,03%
10,89 minus
-1,36%
8,29 minus
-5,15%
0,86 minus
-6,73%
20,12 minus
-7,15%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		12,54 € -1,61%  02.03.17
Berlin 12,52 € +3,81%  02.03.17
München 12,73 € +3,41%  02.03.17
Frankfurt 12,998 € +1,79%  02.03.17
Stuttgart 12,658 € 0,00%  02.03.17
NYSE 13,41 $ -1,03%  02.03.17
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