The following instruments on XETRA do have their first trading day01.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am01.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT U1D XETR DE000A14KN47 UHR.DE AG GER0 EQU EUR YCT INW1 XETR DE000A14KR27 GBS SOFTWARE AG GER0 EQU EUR YCT WSOK XETR DE000A161010 WALLSTREET:ONLINE AG GER0 EQU EUR YCT HXCK XETR DE000A161077 ERNST RUSS AG NA O.N. GER0 EQU EUR YCT AD1 XETR DE000A161440 AUDEN AG INH.EO 1 GER0 EQU EUR YCT SVE XETR DE000A168205 SHAREHOLD.VAL.BET.NA O.N. GER0 EQU EUR YCT AJ91 XETR DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. GER0 EQU EUR YCT GTK XETR DE000A1EMHE0 TONKENS AGRAR AG GER0 EQU EUR YCT FYB XETR DE000A1EWVY8 FORMYCON AG GER0 EQU EUR YCT WGF1 XETR DE000A1H6VM4 WILLIAMS G.P.HLD.LS-05 DZ GER0 EQU EUR YCT RO5K XETR DE000A1MBGB4 ROPAL EUROPE AG GER0 EQU EUR YCT H9O1 XETR DE000A1MMCR6 HUMANOPTICS AG O.N. GER0 EQU EUR YCT GSJ XETR DE000A1MMEV4 GERM.STARTUPS GRP NA O.N. GER0 EQU EUR YCT CSY XETR DE000A1PG508 SCY BETEILIG.AG O.N. GER0 EQU EUR YCT RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. GER0 EQU EUR YCT SMWN XETR DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. GER0 EQU EUR YCT MPCK XETR DE000A1TNWJ4 MPC MUENCH.PET.CAP. GER0 EQU EUR YCT GXP XETR DE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N. GER0 EQU EUR YCT SD1 XETR DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N. GER0 EQU EUR YCT IKHK XETR DE000A2AA105 STARDSL AG GER0 EQU EUR YCT T3T1 XETR DE000A2AAA75 SEVEN PRINCIPLES AG O.N. GER0 EQU EUR YCT N7GJ XETR DE000A2DAPR0 NANOGATE AG JGE GER0 EQU EUR YCT FTK XETR DE000FTG1111 FINTECH GROUP AG NA O.N. GER0 EQU EUR YCT SRH XETR MT0000580101 SOLIDARE REAL E.H.PLC EO1 ITA0 EQU EUR N