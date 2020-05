XETR : Emergency Information MIC: XETR - T7 GUI restarted

Die T7 GUI Funktionalitaet von Xetra wurde wegen technischer Probleme neu gestartet und steht wieder zur Verfuegung. Bitte loggen Sie sich neu ein, um die T7 GUI Funktionalitaet nutzen zu koennen. Entschuldigen Sie bitte die entstandenen Unannehmlichkeiten. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading Helpline unter der Telefonnummer +49-69-211-11400. The T7 GUI functionality of Xetra was restarted due to technical issues and is now available again. Please re-login to use the T7 GUI functionality. We regret any inconvenience caused. Please do not hesitate to contact Xetra Trading Helpline at +4969-211-11400 for any questions you may have.