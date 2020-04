XETR : Emergency Information MIC: XETR

Der Handel im Xetra Markt (MIC: XETR) wird wieder aufgenommen. Melden Sie sich bitte wieder an Xetra an. Non-persistent Orders und/oder Quotes wurden geloescht. Die Wiederaufnahme des Xetra Handels erfolgt nach folgendem Zeitplan: Fuer alle Instrumente (in MEZ / MESZ): Start Pretrading fruehestens ab 13:20 Uhr Fruehester Start der Restart Auction um 13:50 Uhr Mindestdauer der Restart Auction betraegt 15 Minuten Informationen finden Sie auch unter www.xetra.com. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading Helpline unter der Telefonnummer +49-69-211-11400. -- Trading in the Xetra market (MIC: XETR) will be resumed. Please login to Xetra. Non-persistent Orders and/or Quotes were deleted. The restart procedure will take place with the following trading schedule: For all instruments (in CET / CEST) : Start Pretrading not before 13:20 Earliest start of Auction Call Phase: 13:50 Minimum duration of Auction Call Phase is 15 minutes. Information is also available on www.xetra.com. Please do not hesitate to contact Xetra Trading Helpline at +49-69-211-11400 for any questions you may have.