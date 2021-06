XETR : EOD 20:30 XETRA will be delayed

End of Day (20:30) XETRA wird heute verspaetet starten. Weitere Informationen werden so bald wie moeglich zur Verfuegung gestellt. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Markets Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11400 End of Day (20:30) of XETRA will start with delay. Further Information will be provided as soon as possible. Please do not hesitate to contact Cash Markets Operations at +49-69-211-11400 for any questions you may have.