The following instruments on Xetra do have their last trading day on 20.05.2022. Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2022. ISIN Name SE0017486889 Atlas Copco AB CH0198251305 Coca-Cola HBC AG DK0060738599 Demant AS SE0012853455 EQT AB DK0060252690 Pandora A/S FI4000198031 QT Group PLC