The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2021. Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2021. ISIN Name DE000A1AQGX1 DB ETC Index PLC DE000A1ED2J2 DB ETC Index PLC DE000A1KYN55 DB ETC Index PLC