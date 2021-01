The following instruments on XETRA have their last trading day on 15.01.21 Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.21 ISIN Name NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles N.V. US33812L1026 Fitbit Inc. FR0000121501 Peugeot S.A.