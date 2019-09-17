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ETN auf MSFX 5X Long JPY/. - XETR : DIV: AUSSETZUNG/SUSPENSION
17.09.19 07:21
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. XBJL DE000A1EK0R0 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. 5CH3 DE000A12Z3X2 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAJ DE000A0SVX67 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RUA DE000A0V9Y16 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. EJP5 DE000A12Z3Z7 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. USBS DE000A12Z3T0 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RTC DE000A0V9X33 BAW/UFN ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED GY3L DE000A1YKTG2 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. LEUB DE000A12Z3R4 BAW/UFN ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED GY3S DE000A1YKTK4 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RTG DE000A0V9X74 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. 5CH2 DE000A12Z3V6 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAP DE000A0SVYB4 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP Z 2062 2OIL DE000A2BGQX7 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP 2062 0LJG DE000A18HC66 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RTK DE000A0V9YA0 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ15/UN.CUR. 5CHE DE000A15P0U3 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP 2062 0LJE DE000A18HC41 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. XBJH DE000A1EK0N9 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RTB DE000A0V9X25 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RUB DE000A0V9Y24 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAH DE000A0SVX59 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ10/UN.CUR. XBJG DE000A1EK0M1 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. 5CH1 DE000A12Z3S2 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 9GA3 DE000A0V9XU0 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|65,375 €
|65,375 €
|- €
|0,00%
|17.09./07:02
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A12Z3Z7
|A12Z3Z
|74,36 €
|38,91 €
Werte im Artikel
101,69
+0,39%
4,52
+0,20%
33,07
0,00%
12,35
0,00%
1,34
0,00%
45,18
0,00%
42,54
0,00%
30,63
0,00%
43,17
0,00%
12,87
0,00%
1,28
0,00%
11,41
0,00%
6,72
0,00%
8,10
0,00%
65,38
0,00%
46,95
0,00%
31,38
0,00%
52,39
0,00%
172,26
0,00%
27,27
0,00%
30,51
0,00%
12,71
-0,24%
65,52
-0,52%
60,59
-0,74%
77,91
-2,38%
= Realtime
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