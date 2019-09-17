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Boost WTI Oil 1x Short Daily . - XETR : DIV: AUSSETZUNG/SUSPENSION




17.09.19 07:22
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED EUL3 DE000A1YKTH0 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. AUE5 DE000A12Z3W4 BAW/UFN ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED UES3 DE000A1YKTL2 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ENFX DE000A12Z3U8 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAM DE000A0SVX91 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. JPE5 DE000A12Z306 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. SEUB DE000A12Z3Q6 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAN DE000A0SVYA6 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RT7 DE000A0V9YY0 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX OD7X DE000A0KRKE2 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP 2062 0LJF DE000A18HC58 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAQ DE000A0SVYC2 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP Z 2062 2OIS DE000A2BGQY5 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RTS DE000A0V9YH5 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP 2062 0LJH DE000A18HC74 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP Z 2062 OI1S DE000A2BGQW9 BAW/UFN

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DE000A2BGQW9 A2BGQW 89,21 € 53,97 €
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