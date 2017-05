Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSGE XETR FR0000130809 STE GENERALE INH. EO 1,25 2.200 EURCTMA XETR US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.715 EURPEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.720 EURPBB XETR DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG 1.050 EURNCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.067 EURBTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.143 EURAFX XETR DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG 0.420 EURPAH3 XETR DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.010 EURMLL XETR DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 0.300 EURDTEA XETR US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.590 EURADN1 XETR DE000A0Z23Q5 ADESSO AG O.N. 0.360 EURRIB XETR DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 0.160 EURWAC XETR DE000WACK012 WACKER NEUSON SE NA O.N. 0.500 EUR