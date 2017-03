FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBKN XETR CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.531 EURERCA XETR US2948216088 ERICSSON B ADR 0.104 EUR