FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUEFD XETR LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A 0.265 EURUIMT XETR LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.RESP.A 0.940 EURUIMR XETR LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 0.973 EURUIMP XETR LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.709 EURUIMM XETR LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A 0.801 EURUEF6 XETR LU1048314196 UBS-E.B.E.A.L.C.1-5 Y.AEO 0.042 EURUEF9 XETR LU1048316647 UBS-ETF-B.US LIQ.CORP.ADL 0.308 EURUBUM XETR IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.146 EURUEFF XETR LU0721552544 UBS-ETF-B.C.US 1-3 TR.ADL 0.062 EURUEFI XETR LU0721552973 UBS-ETF-B.C.US 7-10 T.ADL 0.393 EURUEFR XETR LU0721553864 UBS-ETF-M.IB.EO LIQ.C.AEO 0.259 EURFRCJ XETR LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.157 EURUBUR XETR IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.148 EURUBUS XETR IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.144 EURUBU3 XETR IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.343 EURUBU5 XETR IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.720 EURUBU7 XETR IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.353 EURUBU9 XETR IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.287 EURUBUN XETR IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD 0.021 EURUBUP XETR IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD 0.207 EURUBUT XETR IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.118 EURUIMB XETR LU1459802754 UBS-ETF B.C.TIPS 10+ ADDL 0.044 EURUEF7 XETR LU1048314949 UBS-ETF-B.US L.C.1-5Y.ADL 0.142 EURUBUU XETR IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL 0.162 EURUIMZ XETR LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.188 EURUIM2 XETR LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.029 EURUIM8 XETR LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.058 EURUEFS XETR LU1324516050 UBS-B.DL EM.MKT.SOV. ADDL 0.283 EURUIM9 XETR LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA A 0.418 EURUIMD XETR LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.EX JAP.A 0.637 EURUIME XETR LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VALUE A 0.412 EURUBUB XETR IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.021 EURUBUD XETR IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDLUIMA XETR LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE A 0.509 EURUEFZ XETR LU0879399441 UBS-E.SBI F.AAA-BBB5-10AD 0.004 EUR