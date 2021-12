Das Instrument WCMK DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 30.12.2021 The instrument WCMK DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. EQUITY has its ex-dividend/interest day on 30.12.2021