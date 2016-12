FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.12.2016.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EURCCME XETR GB00BVJF7F66 CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO 0.196 EURCCMR XETR GB00BVJF7G73 CO.CCBI RQFII MON.MK.A CH 2.134 CNY