FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPZS XETR DE0006942808 SCHERZER U. CO. AG O.N. 0.050 EURSCL XETR AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.447 EURABS2 XETR AT0000609607 PORR AG 1.100 EURAE9 XETR CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.089 EURGOS XETR US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.671 EURHDI XETR US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.796 EURBNP XETR FR0000131104 BNP PARIBAS INH. EO 2 2.700 EURLOM XETR US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.627 EURKEL XETR US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.465 EUR