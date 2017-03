FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTERCB XETR SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.105 EURBBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.071 EURAZU XETR ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUREHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.064 EURRPL XETR FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. 0.950 EURERCG XETR SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.105 EURWTEC XETR DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.121 EURPSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.075 EURWTEU XETR DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.121 EURPSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.059 EURHDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.207 EURAZ2 XETR AT0000730007 ANDRITZ AG 1.500 EURDAI XETR DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. 3.250 EUR6GI XETR IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.151 EUREHDL XETR IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.271 EURFAHY XETR IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.311 EUREQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.212 EUR6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.021 EUR6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.062 EUR6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.014 EUR6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.035 EUR6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.010 EUR