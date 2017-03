Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTERCB XETR SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.105 EURBBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.071 EURAZU XETR ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUREHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.064 EURRPL XETR FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. 0.950 EURERCG XETR SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.105 EUR