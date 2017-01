Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EURECBC XETR LU1372156916 SI U-UC TH.REU.B.E.C.BD D 0.950 EURTKA XETR DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.117 EURVBK XETR DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.150 EURSIEB XETR US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 3.498 EUR