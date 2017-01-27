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Kinder Morgan - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.01.2017 - 1
27.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EUR
TKA XETR DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR
2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.116 EUR
VBK XETR DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.150 EUR
SIEB XETR US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 3.486 EUR
30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EUR
TKA XETR DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR
2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.116 EUR
VBK XETR DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.150 EUR
SIEB XETR US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 3.486 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|22,42 $
|22,60 $
|-0,18 $
|-0,80%
|27.01./00:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US49456B1017
|A1H6GK
|23,36 $
|13,26 $
Werte im Artikel
10,90
+0,18%
5,43
+0,13%
22,42
-0,80%
127,76
-0,81%
23,95
-1,30%
= Realtime
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