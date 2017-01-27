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Kinder Morgan - XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.01.2017 - 1




27.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EUR
TKA XETR DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR
2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.116 EUR
VBK XETR DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.150 EUR
SIEB XETR US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 3.486 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
22,42 $ 22,60 $ -0,18 $ -0,80% 27.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US49456B1017 A1H6GK 23,36 $ 13,26 $
Werte im Artikel
10,90 plus
+0,18%
5,43 plus
+0,13%
22,42 minus
-0,80%
127,76 minus
-0,81%
23,95 minus
-1,30%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		21,11 € +0,91%  26.01.17
Frankfurt 21,348 € +0,92%  26.01.17
München 21,04 € 0,00%  26.01.17
Stuttgart 21,01 € 0,00%  26.01.17
Berlin 20,985 € -0,29%  26.01.17
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