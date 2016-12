Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBMSA XETR LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01 0.640 EURENA XETR ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.700 EURBBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.089 EUREHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.070 EURBKN XETR CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.523 EURBMSB XETR LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S 0.640 EURPSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.075 EURBTQ XETR GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.057 EURPWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.033 EURPSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.067 EURHDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.230 EUREHDL XETR IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.106 EURFAHY XETR IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.301 EUREQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.228 EUR6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.016 EUR6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.007 EUR6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.064 EUR6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.016 EUR6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.013 EUR6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.045 EUR6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.029 EUR6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.024 EUR