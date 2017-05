FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EURABR XETR CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.027 EURP4N XETR AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 0.400 EURXCA XETR FR0000045072 CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 0.600 EURLXS XETR DE0005470405 LANXESS AG 0.700 EUR