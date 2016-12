FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2016.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCNN1 XETR JP3242800005 CANON INC. 0.612 EURDCO XETR US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.574 EURKTF XETR US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.182 EURSYK XETR US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.407 EURBTQA XETR US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.283 EURDRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EURRNY XETR CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.005 EURDAP XETR US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.120 EUR