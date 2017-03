Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.100 EURVIB3 XETR DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ 0.530 EUR